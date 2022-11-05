За минулу добу від ударів РФ постраждали понад 20 населених пунктів — Генштаб ЗСУ

За минулу добу від ударів військ РФ постраждали понад 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, а також помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

«Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Генштабі наголосили, що зберігається загроза завдання нових ударів та застосування БпЛА, включаючи таку небезпеку з території Білорусі.

Також окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджуючи зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Загарбники ведуть наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

За минулу добу українські захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

При цьому війська РФ обстрілюють підрозділи ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та проводять повітряну розвідку.

Також у Генштабі розповіли про ситуацію по напрямках. Зокрема, на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських окупантів та надає полігони для підготовки.

За даними Генштабу, на території Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів військ РФ за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження цих підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.

На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли: