За минулу добу від ударів РФ постраждали понад 20 населених пунктів — Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує бити по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, інформує
За минулу добу від ударів військ РФ постраждали понад 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. Про це
Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, а також помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
«Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Генштабі наголосили, що зберігається загроза завдання нових ударів та застосування БпЛА, включаючи таку небезпеку з території Білорусі.
Також окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджуючи зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Загарбники ведуть наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.
За минулу добу українські захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.
При цьому війська РФ обстрілюють підрозділи ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та проводять повітряну розвідку.
Також у Генштабі розповіли про ситуацію по напрямках. Зокрема, на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських окупантів та надає полігони для підготовки.
За даними Генштабу, на території Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів військ РФ за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження цих підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.
На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли:
- на сіверському напрямку війська РФ били з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;
- на слобожанському напрямку окупанти стріляли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;
- на куп’янському та лиманському напрямках війська РФ здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;
- на бахмутському напрямку окупанти били з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;
- на авдіївському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;
- на новопавлівському напрямку були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;
- на запорізькому – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки;
- на південнобузькому напрямку від ворожих ударів постраждали понад 20 населених пунктів поряд з лінією зіткнення, безпосередньо від обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.