Іранська зброя повільно перетягує Ізраїль на бік України – Bloomberg

Єрусалим розуміє, Іран може нарощувати свої можливості для удару по Ізраїлю, інформує ZN.ua.

Іранська зброя повільно перетягує Ізраїль на бік України – Bloomberg
© telegraf.com.ua

Ізраїль, який раніше не хотів надавати військову допомогу Україні для захисту від російської армії, поступово змінює свою позицію щодо цього питання. Причина – зростаюча підтримка Іраном російського вторгнення стає загрозою безпеці Ізраїлю, повідомляє Bloomberg, тому місцева влада переосмислила своє ставлення до співпраці з Києвом.

Очільник Міноборони Ізраїлю Бені Ганц у розмові з Олексієм Резніковим заявив, що Тель-Авів допоможе Києву розробити систему раннього попередження ракетних ударів, аналогічну до своєї. Ганц також погодився «оцінити потреби України у засобах ППО». Це фактично стало переломним моментом у нейтральній позиції Ізраїлю.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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