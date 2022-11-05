Іранська зброя повільно перетягує Ізраїль на бік України – Bloomberg

Ізраїль, який раніше не хотів надавати військову допомогу Україні для захисту від російської армії, поступово змінює свою позицію щодо цього питання. Причина – зростаюча підтримка Іраном російського вторгнення стає загрозою безпеці Ізраїлю, повідомляє Bloomberg , тому місцева влада переосмислила своє ставлення до співпраці з Києвом.

Очільник Міноборони Ізраїлю Бені Ганц у розмові з Олексієм Резніковим заявив, що Тель-Авів допоможе Києву розробити систему раннього попередження ракетних ударів, аналогічну до своєї. Ганц також погодився «оцінити потреби України у засобах ППО». Це фактично стало переломним моментом у нейтральній позиції Ізраїлю.