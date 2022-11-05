Застосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – Блінкен

Разом із «Великою сімкою» країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для неї та для Росії. Про це на зустрічі країн Великої сімки заявив держсекретар президента США Ентоні Блінкен.

"Коли президент Путін заявив, що Україна виготовляє так звані "брудні бомби" на трьох об'єктах, Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням провести розслідування. Учора його експерти розвінчали хибну заяву Путіна. Разом із "Великою сімкою" країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для неї та для Росії", - заявив Блінкен.

Він запевнив, що країни G7 та США разом реагують на останні ескалації з боку Росії та твердо стоять на позиції України.

Зокрема, «Велика сімка» домовилася про створення нової координаційної групи для допомоги у ремонті, відновленні та захисті енергосистеми України.

"Президент Путін, здається, вирішив, що якщо він не зможе захопити Україну силою, він намагатиметься змусити її підкоритися. Це просто останній злочин, який президент Путін вчиняє проти народу України", - каже Блінкен.