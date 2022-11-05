Коли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – Зеленський

На відміну від Росії, Україна готова до чесних і відкритих переговорів, інформує ZN.ua.

Коли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – Зеленський
© https://www.president.gov.ua/

Заяви Росії про «готовність» до мирних переговорів є абсолютно фальшивими, адже паралельно РФ продовжує приховану мобілізацію та готується до продовження війни, зауважив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м’ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців», - зауважив Зеленський.

На його переконання, заяви про прагнення до миру і продовження прихованої мобілізації є найкращим взірцем брехливості усіх заяв Кремля.

«І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить, а не говорить», - додав президент.

Зеленський згадав про українську «формулу миру», представлену на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. І наголосив, що на відміну від Росії, Україна готова до чесних і відкритих переговорів.

«Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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