Радник Байдена несподівано приїхав до Києва: фото та усі деталі

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван відвідав з несподіваним візитом Київ і прокоментував звільнення від російських окупантів українського Херсона, інформує Апостроф.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

У рамках візиту радник голови Білого дому провів зустрічі із президентом Володимиром Зеленським та керівником ОП України Андрієм Єрмаком.

"Обговорили всі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів та продовження підтримки нашої країни у боротьбі за свою свободу та незалежність проти російських загарбників", - написав Єрмак, додавши, що приїзд Саллівана - дуже важливий сигнал підтримки нашої країни з боку США.

Також деталями візиту поділилося видання Bloomberg.

"Найважливіше, через що я приїхав, сказати особисто президенту, голові Офісу і публічно всім вам, що Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки це буде необхідно в цій війні. Не буде жодних вагань, червоних прапорів, поступок у нашій підтримці. Поки ми йдемо вперед", - заявив радник Байдена.

Він також заявив, що Америка зробить усе можливе, щоб українські військові могли й надалі звільняти свої території, зокрема Херсона.

"Ми заслухали доповіді командувачів цього напряму... І не мені характеризувати обстановку в полі бою. Утім, ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб тривали ці операції", - зазначив під час брифінгу представник США.

Він також заявив, що у рамках візиту до Києва він обговорював, що потрібно для наступальних операцій і як США можуть підтримати ЗСУ. Салліван також поділився подробицями із Зеленським про новий пакет військової допомоги з боку Вашингтона.


Інна Погрібна, Апостроф





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