Ердоган та Столтенберг обговорили війну в Україні та членство Фінляндії і Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили війну між РФ та Україною та агресивні дії Греції в регіоні Егейського моря. Про це повідомляє Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

За даними H?rriyet , зустріч тривала дві з половиною години.

Президент Ердоган зазначив, що в результаті дипломатичних контактів високого рівня, здійснених Анкарою з Росією та Україною, вдалося досягти поновлення роботи «зернового коридору».

За словами президента Ердогана, темпи та терміни процесу ратифікації турецькою стороною меморандуму щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО будуть визначатися кроками, які будуть зроблені цими країнами у напрямку виконання положень цього документа.

У четвер Столтенберг зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. На прес-конференції після зустрічі Столтенберг висловився за ратифікацію членства Фінляндії та Швеції до НАТО.

Столтенберг заявив, що Фінляндія та Швеція стримали дані Туреччини на саміті НАТО у червні обіцянки боротьби з тероризмом, тому процеси вступу до НАТО мають бути завершені.

Чавушоглу відповів, що Фінляндія і Швеція ще мають працювати над виконанням своїх обіцянок.

Туреччина та Угорщина – єдині країни, які ще не ратифікували членство Фінляндії та Швеції до НАТО.