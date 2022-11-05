Країни G7 домовилися про енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що країни G7 погодили новий формат допомоги Україні, чия енергетична інфраструктура потерпає від ударів росіян. Новий механізм координації буде схожий на «формат «Рамштайн», що забезпечує військову підтримку нашої країни, наголошує Блінкен.

«З урахуванням явно навмисних ??спроб Росії, президента (Владіміра) Путіна, знищити якомога більше критичної інфраструктури України, щоб лікарні не могли функціонувати, школи – опалюватися та не мали електроживлення – ми визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям», - цитує держсекретаря США « Укрінформ ».

Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про посилення її стійкості. Для цього потрібно усвідомити, якими є потреби України, і що кожна держава може запропонувати зі свого боку, з урахуванням наявних ресурсів.

«Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики», - пояснив Блінкен.