Навчання в Білорусі продовжено до 14 листопада: чи варто чекати на вторгнення

Республіка Білорусь продовжила військові навчання своїх військ щонайменше до 14 листопада. Загальна кількість продовжень військових навчань у цій країні наразі становить 28 тижнів.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, інформує Апостроф .

Про це свідчить оновлений графік проведення навчань на білоруських полігонах. 5-6 листопада стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровано ЗС РФ , цього тижня працюватимуть без вихідних. Це "Осиповичський", "Обуз-Лісновський", "Лепельський", "Доманово".

Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 7 листопада і до:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 12.11;

Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 11.11;

Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 12:11;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 13.11 – також буде додатково у роботі 5 та 6 листопада;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 11.11;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 14.11;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевицький район) до 13.11;

Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 13.11.

"Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 28 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду" , - зазначили в моніторинговій групі.

Крім того, видання radiosvaboda поділилося супутниковими знімками трьох білоруських полігонів та аеродрому у Мачулищах, зроблені компанією Planet Labs 30-31 жовтня.