Навчання в Білорусі продовжено до 14 листопада: чи варто чекати на вторгнення

Республіка Білорусь продовжила військові навчання своїх військ щонайменше до 14 листопада. Загальна кількість продовжень військових навчань у цій країні наразі становить 28 тижнів.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, інформує Апостроф.

Про це свідчить оновлений графік проведення навчань на білоруських полігонах. 5-6 листопада стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровано ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних. Це "Осиповичський", "Обуз-Лісновський", "Лепельський", "Доманово".

Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 7 листопада і до:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 12.11;
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 11.11;
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 12:11;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 13.11 – також буде додатково у роботі 5 та 6 листопада;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 11.11;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 14.11;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевицький район) до 13.11;
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 13.11.

"Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 28 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду" , - зазначили в моніторинговій групі.

Крім того, видання radiosvaboda поділилося супутниковими знімками трьох білоруських полігонів та аеродрому у Мачулищах, зроблені компанією Planet Labs 30-31 жовтня.

Як зазначає моніторингова група "Беларускі Гаюн" на свіжому знімку видно, що біля одного з літаків знаходиться об'єкт довжиною 7-8 метрів і формою схожий на Х-47М2 "Кинжал". Точно сказати, що це саме вона неможливо, але ймовірність надзвичайно висока. Якщо це і є "Кинжал", то це пряме підтвердження, що ці ракети були доставлені до Мачулищ 16 жовтня на Іл-76 ВКС РФ.


Інна Погрібна, Апостроф





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