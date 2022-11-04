The Economist: Світ вже не зупинить глобальне потепління, настав час для реалізму

В 2015 році міністр закордонних справ Маршаллових островів сказав, що якщо допустити підвищення середньої температури в світі на більш ніж 1,5 градуса Цельсієм, це буде «смертний вирок» для невеликих країн, таких як його, які лежать в низовині. Як не дивно, світові лідери, які того ж року зустрілися в Парижі на кліматичній конференції, погодилися з ним. Зараз схожа конференція проходить в Єгипті.

Але тоді в Паризьку кліматичну угоду була вписана мета не допустити глобальне потепління більш ніж на 1,5 градуси за Цельсієм. Країни повинні були координувати спільні дії для скорочення викидів парникових газів, - пише The Economist . Втім, покарання за порушення не було ніякого. Тому ті ж країни, які благочестиво підписали Паризьку угоду, не скоротили свої викиди, щоб досягти установлених цілей. Правда в тому, що глобальне забруднення досі триває.

Світ вже став на 1,2 градуси за Цельсієм спекотнішим, ніж він був до початку промислової ери. Зважаючи на довготривалий вплив тих газів, які вже опинилися в атмосфері, а також на той факт, що припинити нові викиди за день неможливо, можна сказати, що у Землі немає жодних шансів уникнути нагрівання більш ніж на 1,5 градуси. Досі живе надія, що перевищення буде не дуже великим і тимчасовим. Але навіть ці заспокійливі сценарії стають все менш вірогідними.