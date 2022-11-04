G7 допоможе Україні ремонтувати та захищати енергетичну та водну інфраструктуру

Країни "Великої сімки" (G7) створюють координаційний механізм для допомоги Україні у ремонті та захисті життєво важливої енергетичної та водної інфраструктури, йдеться у заяві глав МЗС країн G7.

"Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ми засуджуємо нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема її напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергетики та водопостачання, на всій території України з використанням ракет та іранських безпілотників та інструкторів. Цими атаками Росія намагається тероризувати мирне населення. Невибіркові напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури є воєнними злочинами, і ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за них та злочини проти людяності", - наголошується у заяві.

Також міністри країн G7 попередили, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї зустріне серйозні наслідки. Вони відкинули заяви Росії про те, що Україна нібито готує радіологічну "брудну бомбу", подякувавши МАГАТЕ за те, що провело відповідне розслідування, яке спростувало російські заяви.

Крім того, глави МЗС засудили захоплення і мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції України, викрадення і жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Вони підтримали зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки.