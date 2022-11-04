У розвідці США вважають, що Іран просив Росію про допомогу для своєї ядерної програми – CNN

Але незрозуміло, чи погодилася Москва на таку співпрацю, інформує ZN.ua.

У розвідці США вважають, що Іран просив Росію про допомогу для своєї ядерної програми – CNN

Представники розвідки Сполучених Штатів Америки вважають, що Іран намагається отримати допомогу РФ для зміцнення своєї ядерної програми. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Зокрема американські розвідники мають інформацію про те, що Іран міг просити Росію про допомогу щодо придбання додаткових ядерних матеріалів і виробництва ядерного палива. Це сприяло б роботі іранських ядерних реакторів і потенційно ще більше скоротило б так званий "час прориву" Тегерану для створення ядерної зброї.

Водночас, експерти розповіли CNN, що ризик поширення зброї масового знищення буде залежати від того, для якого реактора використовуватимуть паливо. Також відзначається, що Москва могла відмовити в допомозі, оскільки давно публічно виступає проти створення Тегераном ядерної зброї.


Максим Царук, ZN.ua





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