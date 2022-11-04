Підтверджень надходження до РФ іранських ракет наразі немає — ГУР
Розвідка має інформацію лише про укладання контрактів РФ з Іраном на постачання балістичних ракет, інформує
Підтверджень про надходження до РФ іранських ракет наразі немає. Про це
За його словами, розвідка наразі має інформацію лише про укладання контрактів Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.
Юсов також відповів на запитання, про те, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав РФ тисячу балістичних ракет. Він зазначив, що наразі є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень.
«Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію – це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація», - заявив Юсов.