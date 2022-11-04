Підтверджень надходження до РФ іранських ракет наразі немає — ГУР

Розвідка має інформацію лише про укладання контрактів РФ з Іраном на постачання балістичних ракет, інформує ZN.ua.

Підтверджень надходження до РФ іранських ракет наразі немає — ГУР
© Економічна правда

Підтверджень про надходження до РФ іранських ракет наразі немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, розвідка наразі має інформацію лише про укладання контрактів Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.

Юсов також відповів на запитання, про те, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав РФ тисячу балістичних ракет. Він зазначив, що наразі є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень.

«Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію – це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація», - заявив Юсов.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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