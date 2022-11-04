Обвинувачення з боку РФ – це спроба відвернути увагу від поразок на війні – британський уряд

Уряд Великої Британії сприймає заяви Міноборони Російської Федерації про нібито участь британський збройних сил до "атаки на кораблі чорноморського флоту" як спроба змістити акцент з втрат на полі бою і ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України. Про це повідомляє Sky News.

“Останніми днями Росія висунула низку звинувачень проти Великої Британії, явно спрямованих на те, щоб відвернути увагу від незаконного вторгнення Росії в Україну, втрат РФ на полі бою і бомбардувань цивільного населення та енергетичної інфраструктури без огляду на міжнародне право та втрату невинних життів”, - наголошує речник британського уряду.

Він також додав, що уряд не планує коментувати предмет цих звинувачень, запевнивши при цьому, що Велика Британія залишиться відданою підтримці України.