Лукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що не має наміру відправляти білоруських військових воювати в Україну. Про це він сказав 4 листопада на зустрічі із співробітниками Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

«Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче послати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що я таких планів не маю», - цитує Лукашенка «Белта».

За його словами, саме обвинувачі і посилають на смерть білорусів.

«Це теж чиїсь діти. Але скаржитися нема кому. Я вас туди як президент не посилав. Нам там в Україні робити нічого. І посилати воювати туди людей нам немає необхідності. Чому мене в цьому звинувачують? Тому що самі туди посилають цих хлопців », – додав він.

При цьому Лукашенко стверджує, що його головна мрія «каб не было вайны».