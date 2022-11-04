Лукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в Україну

Самопроголошений лідер Білорусі стверджує, що його головна мрія – щоби не було війни, інформує ZN.ua.

Лукашенко: тисячу двісті разів говорив – я не збираюся посилати військових в Україну
© Сайт Президента Республики Беларусь

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що не має наміру відправляти білоруських військових воювати в Україну. Про це він сказав 4 листопада на зустрічі із співробітниками Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

«Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче послати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що я таких планів не маю», - цитує Лукашенка «Белта».

За його словами, саме обвинувачі і посилають на смерть білорусів.

«Це теж чиїсь діти. Але скаржитися нема кому. Я вас туди як президент не посилав. Нам там в Україні робити нічого. І посилати воювати туди людей нам немає необхідності. Чому мене в цьому звинувачують? Тому що самі туди посилають цих хлопців », – додав він.

При цьому Лукашенко стверджує, що його головна мрія «каб не было вайны».


Ірина Знась, ZN.ua





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