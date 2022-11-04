Рада звільнила Чернишова з посади міністра Мінрегіону

Верховна Рада звільнила міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Фото: aspi.com.ua

«За» звільнення проголосувало 279 народних депутатів.

Як писав «Мінфін», міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 2 листопада подав у відставку.

Варто зазначити, що Чернишов обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій із березня 2020 року.

Призначення в Нафтогаз

Як пишуть ЗМІ, Чернишова тепер можуть призначити на посаду керівника НАК «Нафтогаз України» замість Юрія Вітренка, якого уряд звільнив з посади у понеділок.

За словами депутата Ярослава Железняка, Чернишов пояснив депутатам ймовірний перехід до Нафтогазу піклуванням про енергетичну безпеку, за яку він відповідає як керівник штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду.