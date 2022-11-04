Італійський уряд готується надати новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що новий уряд прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні може затвердити шостий пакет військової допомоги для України після повномасштабного вторгнення з боку РФ . про це повідомляє видання ANSA.

“Єдине, чого ми не можемо зробити в такий складний час, в якому ми нині живемо, це втратити контакт із нашими міжнародними союзниками - ЄС і НАТО. Тому є лише один спосіб діяти та приймати рішення. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про відправку нової військової допомоги”, - заявив очільник Міноборони Італії.

Також Крозетто запевнив, що указ буде правильний і необхідний, так само як і попередні.