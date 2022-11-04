Тих, хто мешкає у Херсоні, треба прибрати — Путін

Президент Росії Владімір Путін заявив про необхідність «вивезти із зони бойових дій» усіх, хто мешкає в окупованому російськими військами Херсоні. Про це він заявив 4 листопада під час спілкування із російськими «волонтерами».

«Зараз, звичайно, тих, хто мешкає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних дій», - сказав російський лідер.

«Евакуацію», за його словами, потрібно провести для «захисту населення» «від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов'язаних із військовими діями».

Водночас, він не уточнив, куди саме слід вивозити українських громадян.