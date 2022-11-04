У Sky News спрогнозували, чого чекати Путіну після втрати Херсона

Частина наближених до російського президента Владіміра Путіна осіб, так званих патріотів, може чинити тиск на російського політичного лідера після того, як ЗСУ деокупують Херсон. Про це повідомляє Sky News.

Там зазначають, що російські чиновники вважають, що до виведення військ з міста вже готується військове керівництво країни. А на Заході вважають, що план виведення окупантів з Херсона був добре розроблений. Підтвердженням цього є те, що велика частина цивільного населення вже покинула місто.

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського керівництва. Ключовим завданням для нас буде продовження відстежування, як це позначиться на авторитеті Путіна. Поки він, схоже, продовжує успішно відмахуватися від гострої критики", — сказав один із чиновників.