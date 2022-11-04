В Олешках на Херсонщині ЗСУ накрили базу з окупантами

В місті Олешки на території окупованої частини Херсонської області збройні сили України знищили окупантів та техніки в одному з готельних комплексів міста, повідомив мер міста Євген Рищук.

«Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання», - написав він.

Рищук зазначив, що впродовж двох годин на місці удару лунали вибухи від детонації.

«Інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу поки не отримано, місцеве населення близько не підпускають, за попередніми свідченнями комплекс зруйнований повністю», - додав міський голова.

Інформацію також підтверджує депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.