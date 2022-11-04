Які системи ППО Україна отримає найближчим часом: анонс від Міноборони

За словами міністра оборони Резнікова, наші партнери налаштовані на довгострокову допомогу - навіть після офіційного закінчення війни: зважаючи на ненадійність будь-яких «мирних» заяв Росії, інформує ZN.ua.

Які системи ППО Україна отримає найближчим часом: анонс від Міноборони
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Найближчим часом Україна отримає від партнерів системи протиповітряної оборони Hawk, NASAMS, Crotale, а також системи боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами та БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю в одеському Медіацентрі "Україна".

"Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі "Рамштайн" за ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО, всі почули від мене про те, що у нас пріоритетом номер один є протиповітряна, протиракетна оборона. Це наші партнери дуже добре зрозуміли. Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів", - сказав Резніков.

За словами міністра, наразі Україна доопрацьовує також «деякі інші системи від інших країн-партнерів». Крім того, триватиме допомога щодо постачання Україні боєприпасів, які необхідні для артилерії, систем залпового вогню.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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