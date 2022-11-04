WP: На саміті G20 напружений світ буде сподіватись на холодний розум
Очікується, що в зустрічі візьмуть участь лідери США, Китаю, України і можливо Росії, це відкриває певні можливості, інформує
Вже цього місяця на індонезійському Балі відбудеться саміт G20. І той факт, що в ньому візьмуть участь лідери США, Китаю, України і можливо Росії, відкриває рідкісні можливості для особистої дипломатії в один з найбільш напружених моментів сучасної історії.
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Головною розмовою на Балі, швидше за все, стане та, яка потенційно може відбутися між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американські і китайські офіційні особи посилали сигнали про бажання зменшити температуру у відносинах після періоду надзвичайно високої напруги. Зустріч лідерів має сенс для обох сторін. США і їхні союзники хочуть отримати шанс для розрядки, а Китаю потрібні кращі відносини, оскільки зростання його економіки опустилася нижче 3% і, можливо, вже назавжди.
«Це правильний момент для перезапуску відносин між США і Китаєм», - сказав професор гарвардської Школи Кеннеді Грем Еллісон.