WP: На саміті G20 напружений світ буде сподіватись на холодний розум

Очікується, що в зустрічі візьмуть участь лідери США, Китаю, України і можливо Росії, це відкриває певні можливості, інформує ZN.ua.

WP: На саміті G20 напружений світ буде сподіватись на холодний розум
© Антоніо Гуттереш / Twitter

Вже цього місяця на індонезійському Балі відбудеться саміт G20. І той факт, що в ньому візьмуть участь лідери США, Китаю, України і можливо Росії, відкриває рідкісні можливості для особистої дипломатії в один з найбільш напружених моментів сучасної історії.

Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус. Першим пунктом в порядку денному на Балі буде підтвердження, що «у ядерній війні неможливо перемогти, тому вона ніколи не повинна початися», як наголосили п’ять ядерних держав у спільній заяві в січні. Можливо, вони знову підпишуть таку заяву, але цього разу лідери ключових економік світу будуть свідками. Підтвердження червоних ліній щодо ядерної зброї дуже важливе зараз.

Головною розмовою на Балі, швидше за все, стане та, яка потенційно може відбутися між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американські і китайські офіційні особи посилали сигнали про бажання зменшити температуру у відносинах після періоду надзвичайно високої напруги. Зустріч лідерів має сенс для обох сторін. США і їхні союзники хочуть отримати шанс для розрядки, а Китаю потрібні кращі відносини, оскільки зростання його економіки опустилася нижче 3% і, можливо, вже назавжди.

«Це правильний момент для перезапуску відносин між США і Китаєм», - сказав професор гарвардської Школи Кеннеді Грем Еллісон.


Лесь Димань, ZN.ua





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