Новостей.COM ⇒
2022-11-04
За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб
Найважче для ворога зараз на двох напрямках - на лиманському та авдіївському, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Учора ЗСУ знищили 840 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 74 840 "двохсотих". Про це повідомляє
Цікавим фактом є те, що ЗСУ за один день ліквідували майже цілий полк російських солдатів. Адже, за правила військового мистецтва, чисельність полку становить від 900 до 1500 військових, іноді більше.
Загальні втрати ворога станом на 4 листопада:
- танків ? 2750 (+16) од,
- бойових броньованих машин ? 5580 (+28) од,
- артилерійських систем – 1772 (+17) од,
- РСЗВ – 391 (+1) од,
- засоби ППО ? 201 (+3) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),
- крилаті ракети ? 397 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од,
- спеціальна техніка ? 155 (+1).
"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно, - коментують зведення в самому Генштабі. - Найбільших втрат ворог зазнав на лиманському та авдіївському напрямках".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua