За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб

Учора ЗСУ знищили 840 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 74 840 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Цікавим фактом є те, що ЗСУ за один день ліквідували майже цілий полк російських солдатів. Адже, за правила військового мистецтва, чисельність полку становить від 900 до 1500 військових, іноді більше.

Загальні втрати ворога станом на 4 листопада:

танків ? 2750 (+16) од,

од, бойових броньованих машин ? 5580 (+28) од,

од, артилерійських систем – 1772 (+17) од,

од, РСЗВ – 391 (+1) од,

од, засоби ППО ? 201 (+3) од,

од, літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8) ,

, крилаті ракети ? 397 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од,

од, спеціальна техніка ? 155 (+1).

"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно, - коментують зведення в самому Генштабі. - Найбільших втрат ворог зазнав на лиманському та авдіївському напрямках".