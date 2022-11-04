За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб

Найважче для ворога зараз на двох напрямках - на лиманському та авдіївському, інформує ZN.ua.

За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Учора ЗСУ знищили 840 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 74 840 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Цікавим фактом є те, що ЗСУ за один день ліквідували майже цілий полк російських солдатів. Адже, за правила військового мистецтва, чисельність полку становить від 900 до 1500 військових, іноді більше.

Загальні втрати ворога станом на 4 листопада:

  • танків ? 2750 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ? 5580 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1772 (+17) од,
  • РСЗВ – 391 (+1) од,
  • засоби ППО ? 201 (+3) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 258 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),
  • крилаті ракети ? 397 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од,
  • спеціальна техніка ? 155 (+1).

"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно, - коментують зведення в самому Генштабі. - Найбільших втрат ворог зазнав на лиманському та авдіївському напрямках".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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