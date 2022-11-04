Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська – українцям: «Гадаєте, нам не соромно?»

«Зараз найголовніше – це не поділити наші нації, щоб ми не стали ворогами одна одній».

Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловила лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

Коментуючи обстріли з території Білорусі, а також той факт, що режим Лукашенка пропустив російські війська на територію України, політик запевнила, що їм теж боляче.

«Те, що відбувається в Україні, є непорівнюваним із політичними репресіями в Білорусі. Ми не можемо це порівнювати апріорі. Ми бачили Бучу, ми бачили Маріуполь.Гадаєте, нам не боляче, не соромно через те, що з території Білорусі атакували, стільки жертв було через те, що з території Білорусі летять ці ракети? Та соромно нам, звичайно», - запевнила опозиціонерка.

Також Тихановська підкреслила, що розуміння того, що вони не змогли у 2020-му році в них є.

«Ми розуміємо, що, можливо, не дотиснули, не вистояли до кінця у 20-му році. Можемо казати, що підтримки було мало. Але це теж наша провина, і ми почуваємося винними. Але на одній провині далеко не поїдеш», - каже політик.

Лідерка білоруської опозиції закликала українцім і білорусів навчитися розмовляти і ділитися своїм болем.