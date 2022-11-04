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2022-11-04
Боррель закликав Іран припинити поставки зброї до Росії
РФ використовує іранську зброю у війні проти України.
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ЄС продовжує наполягати на тому, щоб Іран, попри заперечення, припинив постачання зброї до Росії, яку РФ використовує у війні проти України. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, він закликав Іран припинити підтримку Кремля, повідомляє
«Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії», - сказав він на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері.
Боррель нагадав, що Іран заперечує постачання зброї Москві.
«Але українці надали докази використання безпілотників», - підкреслив він.
Анастасія Гурін, ZN.ua