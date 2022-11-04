ЗСУ за добу ліквідували понад 800 окупантів: зведення про втрати ворога

Україна продовжує виборювати своє право на незалежність та гнати геть російських окупантів з української землі - всього за добу було ліквідовано 840 осіб, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 74840 (+840) осіб ліквідовано,

танків ? 2750 (+16) од,

бойових броньованих машин ? 5580 (+28) од,

артилерійських систем – 1772 (+17) од,

РСЗВ – 391 (+1) од,

засоби ППО ? 201 (+3) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),

крилаті ракети ? 397 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од,

спеціальна техніка ? 155 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.