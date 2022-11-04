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2022-11-04
ЗСУ за добу ліквідували понад 800 окупантів: зведення про втрати ворога
Україна продовжує виборювати своє право на незалежність та гнати геть російських окупантів з української землі - всього за добу було ліквідовано 840 осіб, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 74840 (+840) осіб ліквідовано,
- танків ? 2750 (+16) од,
- бойових броньованих машин ? 5580 (+28) од,
- артилерійських систем – 1772 (+17) од,
- РСЗВ – 391 (+1) од,
- засоби ППО ? 201 (+3) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),
- крилаті ракети ? 397 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од,
- спеціальна техніка ? 155 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Марія Швець, Апостроф