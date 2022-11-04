ЗСУ за добу ліквідували понад 800 окупантів: зведення про втрати ворога

Україна продовжує виборювати своє право на незалежність та гнати геть російських окупантів з української землі - всього за добу було ліквідовано 840 осіб, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 74840 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2750 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ? 5580 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1772 (+17) од,
  • РСЗВ – 391 (+1) од,
  • засоби ППО ? 201 (+3) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 258 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),
  • крилаті ракети ? 397 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од,
  • спеціальна техніка ? 155 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді ЛьвоваЗеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Блок рекламы


Похожие новости
У Sky News спрогнозували, чого чекати Путіну після втрати ХерсонаУ Sky News спрогнозували, чого чекати Путіну після втрати Херсона
За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — ГенштабЗа добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб
Росія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – ГенштабРосія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – Генштаб
Дозволили стріляти: у британській розвідці розкрили, як працюють "загороджувальні загони" в армії окупантівДозволили стріляти: у британській розвідці розкрили, як працюють "загороджувальні загони" в армії окупантів
У Приморському краї РФ готуються до протестів через великі втрати у війні проти УкраїниУ Приморському краї РФ готуються до протестів через великі втрати у війні проти України
Війська РФ випустили за день понад 150 мін і снарядів по прикордонню СумщиниВійська РФ випустили за день понад 150 мін і снарядів по прикордонню Сумщини
"Розвідка розуміє": українці розкусили підлий задум окупантів у Херсоні, де спорожніли блокопсти"Розвідка розуміє": українці розкусили підлий задум окупантів у Херсоні, де спорожніли блокопсти
Двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – ГенштабДвоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – Генштаб
Агітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війнуАгітував за окупантів: на Черкащині викрили чиновника, який виправдовував війну
Росія вже втратила в Україні більше літаків, ніж СРСР в Афганістані — ЗалужнийРосія вже втратила в Україні більше літаків, ніж СРСР в Афганістані — Залужний
Последние новости
Подгружаем последние новости