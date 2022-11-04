Трамп прямо натякнув, що балотуватиметься на виборах-2024

Дональд Трамп, який, нагадаємо, зберігав удома секретні матеріали про Китай та Іран, озвучив один зі своїх найбільш прямих натяків на те, що він може знову балотуватися в Білий дім, пише BBC .

Він сказав перед виборцями, що зібралися в Су-Сіті, штат Айова, що «дуже, дуже, дуже ймовірно, зробить це знову» у 2024 році.

Трамп виступав на першому з чотирьох мітингів за п'ять днів, він агітує за кандидатів від Республіканської партії на проміжних виборах наступного тижня.

Джо Байден також мандрує країною у спробах зібрати голоси виборців.