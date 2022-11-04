Трамп прямо натякнув, що балотуватиметься на виборах-2024

Ні Байдена, ані Трампа немає в бюлетенях для голосування на проміжних виборах, що відбудуться наступного вівторка. Ці вибори визначать політичний ландшафт США напередодні президентських виборів через два роки, інформує ZN.ua.

Трамп прямо натякнув, що балотуватиметься на виборах-2024
© Gage Skidmore / Flickr

Дональд Трамп, який, нагадаємо, зберігав удома секретні матеріали про Китай та Іран, озвучив один зі своїх найбільш прямих натяків на те, що він може знову балотуватися в Білий дім, пише BBC.

Він сказав перед виборцями, що зібралися в Су-Сіті, штат Айова, що «дуже, дуже, дуже ймовірно, зробить це знову» у 2024 році.

Трамп виступав на першому з чотирьох мітингів за п'ять днів, він агітує за кандидатів від Республіканської партії на проміжних виборах наступного тижня.

Джо Байден також мандрує країною у спробах зібрати голоси виборців.


Оксана Коваль, ZN.ua





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