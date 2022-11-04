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2022-11-04
Росія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – Генштаб
278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані, інформує
Афганський моджахед з переносним зенітно-ракетним комплексом Стріла-2 / 1988 рік
Сили оборони України «заземлили» впродовж тижня 4 літаки та 9 вертольотів окупантів. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов
“Російські пілоти бояться залітати в зону дії нашої ППО, тому кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика”.
Оксана Коваль, ZN.ua