Росія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – Генштаб

278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані, інформує ZN.ua.

Росія втратила з 24 лютого вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані – Генштаб
Афганський моджахед з переносним зенітно-ракетним комплексом Стріла-2 / 1988 рік
© Unknown / Public Domain

Сили оборони України «заземлили» впродовж тижня 4 літаки та 9 вертольотів окупантів. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов прокоментував:

“Російські пілоти бояться залітати в зону дії нашої ППО, тому кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика”.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді ЛьвоваЗеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Блок рекламы


Похожие новости
У Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – ГенштабУ Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – Генштаб
Atlantic Council: Росія сподівається, що зимовий потік біженців з України створить розкол в ЄвропіAtlantic Council: Росія сподівається, що зимовий потік біженців з України створить розкол в Європі
У росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуаціюУ росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуацію
За добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — ГенштабЗа добу ЗСУ ліквідували майже полк росіян — Генштаб
FT: В окупованому Скадовську росіяни стратили 56-річну медсестру Тетяну МудренкоFT: В окупованому Скадовську росіяни стратили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко
Жодна країна не проголосувала: Кислиця заявив, що росія посіла місце в ООН незаконноЖодна країна не проголосувала: Кислиця заявив, що росія посіла місце в ООН незаконно
Південна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДРПівденна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР
Росія запустила «Булаву» по своєму полігонуРосія запустила «Булаву» по своєму полігону
В найближчі два тижні росіяни спробують перемкнути ЗАЕС до своєї мережі – ISWВ найближчі два тижні росіяни спробують перемкнути ЗАЕС до своєї мережі – ISW
У світовій продовольчій кризі вина лише РосіяУ світовій продовольчій кризі вина лише Росія
Последние новости
Подгружаем последние новости