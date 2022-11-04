WSJ: Серед республіканців зростає бажання позбавити Україну допомоги США

Більшість американців підтримують забезпечення України допомогою на тлі затяжної війни з Росією. Але ця підтримка стала партійною проблемою, оскільки республіканці все більше виступають проти її збереження.

Про це пише Wall Street Journal , вказуючи на результати власного опитування. Військова і фінансова підтримка України стала одним з гарячих політичних питань за лічені дні до виборів, які визначать, яка з партій буде контролювати Конгрес. Частина республіканців в Палаті представників більше не хоче зберігати потік допомоги в Україну, пояснюючи це тим, що їм важко виправдати витрати за кордоном на тлі внутрішніх проблем, таких як інфляція і економічна невизначеність.

Близько 30% опитаних сказали Wall Street Journal, що, на їхню думку, адміністрація Джо Байдена робить надто багато, щоб допомогти Києву. Це значне зростання з березня, коли цей показник не перевищував 6%. Воно пов’язане зі зміною настроїв серед виборців Республіканської партії. Тепер 48% з них вважають, що американська допомога Україні надто велика. Кількість виборців-республіканців, які стверджують, що Вашингтон недостатньо допомагає українцям, скоротилася до 17%. Хоча в березні так вважав 61% опитаних.