Південна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР

Південна Корея підняла в повітря десятки «винищувачів-невидимок» та інших військових літаків у п'ятницю, 4 листопада, після того, як за допомогою радарів виявила понад 180 військових літаків Північної Кореї в різних місцях, повідомили в оборонному відомстві Сеула, інформує Yonhap .

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, літаки КНДР , включаючи винищувачі і бомбардувальники, були зафіксовані в період з 11:00 до 15:00 над її внутрішніми районами, а також біля західного і східного узбережжя, не наближаючись близько до кордону. Бомбардувальники проводили стрільби.

У відповідь ВПС Південної Кореї мобілізували близько 80 винищувачів, включаючи F-35A, у відповідності з повною готовністю до реагування.

Північна Корея рішуче виступає проти спільних повітряних навчань Південної Кореї і США . Сеул та Вашингтон повинні були завершити п'ятиденні навчання, в яких було задіяно близько 240 літаків, в тому числі винищувачі F-35, у п'ятницю. Але союзники вирішили продовжити навчання у відповідь на запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети у четвер.

Північна Корея звинуватила союзників у тому, що вони підштовхують регіональну безпеку до «неконтрольованої» стадії, продовжуючи навчання.

«Наші військові зберігають тверду позицію готовності до подальших провокацій, уважно стежачи за відповідними пересуваннями північнокорейських військових у тісній співпраці між Південною Кореєю і США », - йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Минулого місяця група з 12 військових літаків Північної Кореї була зафіксована на південь від спеціальної розвідувальної лінії, встановленої Південною Кореєю. У відповідь Сеул підняв військову авіацію, включаючи винищувачі F-35A.