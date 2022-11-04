Американські інспектори відстежують спорядження, що постачається Україні.

Американські фахівці проводять інспекцію американського військового обладнання в Україні в рамках зусиль щодо відстеження спорядження, наданого ЗСУ, повідомляє сьогодні france24 з посиланням на Пентагон.

Сполучені Штати виділили Україні військової допомоги майже на 18 мільярдів доларів з того часу, як російські війська вторглися до країни у лютому. Тепер Вашингтон хоче переконатись, що ця допомога використовується за призначенням.