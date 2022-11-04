Американські інспектори відстежують спорядження, що постачається Україні.

Вашингтон хоче переконатись, що його допомога використовується за призначенням, інформує ZN.ua.

Американські інспектори відстежують спорядження, що постачається Україні.
© Twitter міністра нацбезпеки Канади Аніти Ананд

Американські фахівці проводять інспекцію американського військового обладнання в Україні в рамках зусиль щодо відстеження спорядження, наданого ЗСУ, повідомляє сьогодні france24 з посиланням на Пентагон.

Сполучені Штати виділили Україні військової допомоги майже на 18 мільярдів доларів з того часу, як російські війська вторглися до країни у лютому. Тепер Вашингтон хоче переконатись, що ця допомога використовується за призначенням.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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