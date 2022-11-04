Іран назвав звинувачення України у поставці ним дронів до РФ «безпідставними»

В Міністерстві закордонних справ Ірану наголошують на нейтралітеті республіки стосовно війни в Україні і пропонують провести зустріч. На цьому наголосив речник МЗС Насер Канані.

У відповідь на заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в якій він попереджав про «безжальні наслідки» у разі допомоги Ірану Росії, Канані заявив, що «емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні» та порадив нашим дипломатам «бути реалістами».

В Ірані продовжують наполягати на тому, що не відправляють до РФ жодної зброї та обладнання для використання їх у війні в Україні.

Речник також додав, що Іран готовий «допомогти у припиненні війни» та запропонував провести двосторонню технічну та експертну зустріч, на якій обговорити вимоги обох країн.