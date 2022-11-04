Іран назвав звинувачення України у поставці ним дронів до РФ «безпідставними»
МЗС Ірану образилось на коментар Кулеби.
В Міністерстві закордонних справ Ірану наголошують на нейтралітеті республіки стосовно війни в Україні і пропонують провести зустріч. На цьому
У відповідь на заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в якій він попереджав про «безжальні наслідки» у разі допомоги Ірану Росії, Канані заявив, що «емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні» та порадив нашим дипломатам «бути реалістами».
В Ірані продовжують наполягати на тому, що не відправляють до РФ жодної зброї та обладнання для використання їх у війні в Україні.
Речник також додав, що Іран готовий «допомогти у припиненні війни» та запропонував провести двосторонню технічну та експертну зустріч, на якій обговорити вимоги обох країн.
Водночас, як повідомлялось раніше, товарообіг між РФ та Іраном за вісім місяців цього року зріс на 36,4% і наразі складає $3,3 млрд. Обидві країни планують масштабні спільні проєкти, зокрема, в галузях машинобудування, автомобілебудування та авіабудування.