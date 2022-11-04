Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»

Катеріна Сакелларопулу приїхала в Київ, щоб продемонструвати солідарність з Україною, інформує ZN.ua.

Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»
© Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу, повідомляє Офіс президента.

Зеленський поінформував співрозмовницю про ситуацію на фронті; про роль озброєння, наданого Грецією для захисту українців, зокрема партії БМП-1; обговорив можливості Греції й надалі допомагати Україні. Він наголосив, що звільнення української землі від російських окупантів поверне безпеку й тим районам, де традиційно проживає грецька спільнота.

«Україна стала домівкою для понад 100 тисяч греків. Більшість міст і сіл – домівки грецької спільноти на українській землі – вщент зруйновані російськими терористами», – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що всі російські вбивці та кати мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні ними злочини, і закликав Грецію брати активну участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і спеціального міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування Росією збитків, завданих цією війною.

Також президенти обговорили санкційну політику, зокрема підготовку дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, та проблему енергетичної загрози, яку РФ свідомо створила для України та всієї Європи.

«Антиєвропейська політика цієї держави має бути покарана, бо зараз на нашому континенті немає жодної родини, яка не відчула б на собі наслідки російського енергетичного шантажу», – сказав Зеленський.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський зустрівся у Києві з двома сенаторами США – вони оцінили рівень прозорості у постачаннях зброї ЗСУЗеленський зустрівся у Києві з двома сенаторами США – вони оцінили рівень прозорості у постачаннях зброї ЗСУ
Зеленський поговорив з президентом Індонезії про майбутній саміт G20Зеленський поговорив з президентом Індонезії про майбутній саміт G20
У Генштабі розповіли, скільки знадобиться часу для підготовки наступу з БілорусіУ Генштабі розповіли, скільки знадобиться часу для підготовки наступу з Білорусі
Байден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзіБайден спрогнозував, скільки ще війська НАТО стримуватимуть російську агресію на східному фланзі
У Forbes порахували, скільки Росія заплатила за ракетний терор 31 жовтняУ Forbes порахували, скільки Росія заплатила за ракетний терор 31 жовтня
Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним «зернову угоду»
CNN: Стало відомо, скільки ракет Іран збирається відправити РосіїCNN: Стало відомо, скільки ракет Іран збирається відправити Росії
У Києві готують алгоритм дій на випадок колапсу критичної інфраструктуриУ Києві готують алгоритм дій на випадок колапсу критичної інфраструктури
WP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про УкраїнуWP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про Україну
Понад 95% українців довіряють ЗСУ, більш як 80% – президентуПонад 95% українців довіряють ЗСУ, більш як 80% – президенту
Последние новости
Подгружаем последние новости