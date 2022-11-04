Президент Греції на зустрічі з Зеленським у Києві пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу, повідомляє Офіс президента.

Зеленський поінформував співрозмовницю про ситуацію на фронті; про роль озброєння, наданого Грецією для захисту українців, зокрема партії БМП-1; обговорив можливості Греції й надалі допомагати Україні. Він наголосив, що звільнення української землі від російських окупантів поверне безпеку й тим районам, де традиційно проживає грецька спільнота.

«Україна стала домівкою для понад 100 тисяч греків. Більшість міст і сіл – домівки грецької спільноти на українській землі – вщент зруйновані російськими терористами», – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що всі російські вбивці та кати мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні ними злочини, і закликав Грецію брати активну участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і спеціального міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування Росією збитків, завданих цією війною.

Також президенти обговорили санкційну політику, зокрема підготовку дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, та проблему енергетичної загрози, яку РФ свідомо створила для України та всієї Європи.

«Антиєвропейська політика цієї держави має бути покарана, бо зараз на нашому континенті немає жодної родини, яка не відчула б на собі наслідки російського енергетичного шантажу», – сказав Зеленський.