Українські бійці вразили два склади та 13 районів зосередження техніки і солдатів РФ – Генштаб

Українські воїни протягом четверга, 3 листопада, продовжили завдавати ударів по російських позиціях на території нашої держави. Під вогонь захисників потрапили 13 районів зосередження техніки, зброї та солдатів і ще кілька військових об’єктів ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Зокрема, авіація Сил оборони вдарила по восьми районах концентрації озброєння й бойової техніки РФ , а також по чотирьох позиція її засобів протиповітряної оборони.

У зону ураження ракетних і артилерійських підрозділів ЗСУ потрапили ще три місця скупчення особового складу загарбників та два – озброєння й техніки. Крім того, ударів зазнали два склади боєприпасів й низка інших важливих військових об’єктів загарбників.