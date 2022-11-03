Двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – Генштаб

У мобілізованих в російську армію громадян зберігається низький рівень морально-психологічного стану, що стає причиною надзвичайних подій у місцях їхньої дислокації. Зокрема, в одній з ворожих дивізій більше ніж 15 осіб втекли з військової частини, а двоє вчинили самогубство дорогою в зону бойових дій в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

“Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства”, – йдеться в повідомленні.

У тих підрозділів окупантів, крім приватних військових кампаній, що вже воюють проти нашої держави, основною проблемою залишається низька навченість солдатів і швидкий вихід з ладу бойової техніки, яка була знята зі зберігання без здійснення потрібного обслуговування.