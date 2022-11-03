Двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – Генштаб

Усі вони перебували в підрозділах однієї дивізії.

Двоє мобілізованих росіян вчинили самогубство, а понад 15 втекли з частини – Генштаб
Фото ілюстративне
© Getty Images

У мобілізованих в російську армію громадян зберігається низький рівень морально-психологічного стану, що стає причиною надзвичайних подій у місцях їхньої дислокації. Зокрема, в одній з ворожих дивізій більше ніж 15 осіб втекли з військової частини, а двоє вчинили самогубство дорогою в зону бойових дій в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

“Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства”, – йдеться в повідомленні.

У тих підрозділів окупантів, крім приватних військових кампаній, що вже воюють проти нашої держави, основною проблемою залишається низька навченість солдатів і швидкий вихід з ладу бойової техніки, яка була знята зі зберігання без здійснення потрібного обслуговування.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Українські бійці вразили два склади та 13 районів зосередження техніки і солдатів РФ – ГенштабУкраїнські бійці вразили два склади та 13 районів зосередження техніки і солдатів РФ – Генштаб
У Генштабі розповіли, скільки знадобиться часу для підготовки наступу з БілорусіУ Генштабі розповіли, скільки знадобиться часу для підготовки наступу з Білорусі
Росіяни скаржаться, що виживають без газу, поки у Кремлі лякають холодом Європу: "У нас цього немає"Росіяни скаржаться, що виживають без газу, поки у Кремлі лякають холодом Європу: "У нас цього немає"
Знову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати окупантів за добу в УкраїніЗнову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати окупантів за добу в Україні
П'ятеро мобілізованих росіян пішли жити у ліс під ЛуганськомП'ятеро мобілізованих росіян пішли жити у ліс під Луганськом
ЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення ГенштабуЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення Генштабу
Евакуація чи депортація: жителів Херсонщини продовжують примусово вивозити – ГенштабЕвакуація чи депортація: жителів Херсонщини продовжують примусово вивозити – Генштаб
Росіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISWРосіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISW
Ситуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISWСитуація на Донеччині загострилася, росіяни наступають з подвоєною силою – ISW
Росія перемістила окупаційну адміністрацію Херсона в Скадовськ – ГенштабРосія перемістила окупаційну адміністрацію Херсона в Скадовськ – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости