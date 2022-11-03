Ворог намагається прорватися у бік Бахмута: актуальні карти бойових дій в Україні

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що українським військовим вдається продовжувати наступ Луганській та Херсонській областях. Тоді як окупанти прагнуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута Донецької області, інформує Апостроф .

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter .

За цими даними, українські бійці атакують позиції противника на північному сході Харківщини, біля кордону. Також просуваються на лінії Сватово-Кремінна у Луганщині.

Окрім того, Збройні сили України надалі штурмують російські війська на півночі та заході Херсонщини.

На Донецькому напрямку ворог штурмує українські позиції біля Бахмута, Соледара, Пісків, Авдіївки. ЗСУ тримають оборону, не даючи можливості просунутися.