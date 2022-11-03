У Пентагоні заявили, що українські військові мають усі можливості для деокупації Херсона

Сполучені Штати Америки не мають сумнівів, що Збройні сили України мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу у Пентагоні.

«Що стосується питання, чи можуть українці взяти території, які залишаються на західному березі Дніпра в Херсоні, я звісно вважаю, що вони мають можливості для того, щоби зробити це», - заявив голова Міноборони Сполучених Штатів.

Але більш важливим, за словами очільника Пентагона, є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для деокупації власних земель.

«Ми бачили, як вони реалізовували дуже методичні й ефективні зусилля, щоби повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки»,- додав Остін.