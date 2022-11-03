Україна та Росія обмінялися полоненими: кого повернули, відео

У вересні Україна повернула з Росії з полону майже 600 осіб, а 3 листопада пройшов черговий обмін військовополоненими.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Апостроф.

За його словами, вдалося звільнити з полону 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта з ЗСУ, ВМС, ТРО, ДПСУ, НПУ, ДССТ та нацгвардійців, серед яких троє "азовців". 74 бійці захищали "Азовсталь".

"Деякі добровольці летіли вертольотом до Маріуполя, щоб рятувати життя та воювати за місто ”, - зазначив Єрмак.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжко поранених і лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частина обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії ", - написав голова ОПУ, додавши, що багато наших хлопців отримали поранення ще в березні.

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

Фото: Фото: Дмитро Лубинець

У свою чергу, за словами так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна, із загальної кількості звільнених, яких Україна повернула РФ, 65 осіб - із так званих "ДНР" та "ЛНР".

У Міноборони країни-агресора заявили, що РФ повернула 107 російських військовослужбовців, яким у полоні "загрожувала смертельна небезпека". Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії для лікування та реабілітації.


Олексій Руденко, Апостроф





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