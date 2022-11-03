Після удару по китайському терміналі в Миколаєві МЗС закликає Пекін тиснути на РФ

Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно, інформує ZN.ua.

Після удару по китайському терміналі в Миколаєві МЗС закликає Пекін тиснути на РФ
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Міністерство закордонних справ України звернулося до Китаю з вимогою тиску на Російську Федерацію щодо масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури. Унаслідок однієї з таких атак постраждав об’єкт китайської компанії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тисяч тон соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", – зазначив Ніколенко.

Речник наголосив, що МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до прицільних ударів РФ по сільськогосподарським терміналам в Україні як частини плану Москви із підриву глобальної продовольчої безпеки.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", – йдеться в дописі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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