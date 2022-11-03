Зеленський поговорив з президентом Індонезії про майбутній саміт G20

Індонезія прийматиме саміт G20 на острові Балі.

Зеленський поговорив з президентом Індонезії про майбутній саміт G20
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з лідером Індонезії і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі. Про це очільник держави написав на своїй сторінці у Twitter.

"Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20", - йдеться у повідомленні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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