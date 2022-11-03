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2022-11-03
Зеленський поговорив з президентом Індонезії про майбутній саміт G20
Індонезія прийматиме саміт G20 на острові Балі.
© Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з лідером Індонезії і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі. Про це очільник держави
"Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20", - йдеться у повідомленні.
Михайло Яровенко, ZN.ua