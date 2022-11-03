Від німецького уряду вимагають обмежити потік мігрантів

Експерт з міграції Асоціації міст та муніципалітетів Німеччини Уве Любкінг звернулася до уряду ФРН із вимогою зупинити хвилю міграції до країни, повідомляє BILD.

«Федеральний уряд має зупинити міграцію через Балкани та внутрішню міграцію в Європі! Крім того, необхідно нарешті ввести в дію положення про треті країни, згідно з яким ніхто, який прибуває до Німеччини з безпечної третьої країни, не може клопотати про надання притулку», - сказала вона в інтерв'ю BILD.