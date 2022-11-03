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2022-11-03
Від німецького уряду вимагають обмежити потік мігрантів
Про українських біженців у цьому випадку не йдеться.
© Twitter/Katica Djurovic
Експерт з міграції Асоціації міст та муніципалітетів Німеччини Уве Любкінг звернулася до уряду ФРН із вимогою зупинити хвилю міграції до країни,
«Федеральний уряд має зупинити міграцію через Балкани та внутрішню міграцію в Європі! Крім того, необхідно нарешті ввести в дію положення про треті країни, згідно з яким ніхто, який прибуває до Німеччини з безпечної третьої країни, не може клопотати про надання притулку», - сказала вона в інтерв'ю BILD.
Юлія Мельничук, ZN.ua