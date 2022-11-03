Зеленський не братиме участі в саміті G20, якщо туди поїде Путін

Президент України Володимир Зеленський не візьме участь у зустрічі "Групи двадцяти" на острові Балі в Індонезії, якщо на неї погодиться голова Росії Владімір Путін. Про це Зеленський сказав під час брифінгу.

«Моя особиста позиція і позиція України була в тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимось, як буде в майбутньому», – пояснив він.

Президент України нагадав, що в четвер, 3 листопада, провів телефонну розмову з лідером Індонезії Джоко Відодо, під час якої обговорювалося й питання підготовки до саміту G20.

«Ми підтримуємо стосунки ... У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося», – додав Зеленський.