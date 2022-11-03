У парламенті Чехії визнали терористичним російський режим

За резолюцію проголосували 12 з 14 депутатів.

У парламенті Чехії визнали терористичним російський режим
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Чеський Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту погодив резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Про це повідомляє портал Ceske Noviny.

"Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - написано у резолюції.

Парламентарі виступили з осудом агресії Російської Федерації в Україні та, зокрема удари по цивільним об’єктам і навмисний терор мирного населення.

Депутати наголосили, що основною метою останньої хвилі масованих ракетних обстрілів були урядові установи та об'єкти енергетичної інфраструктури на значній частині території України, жертвами яких стали десятки цивільних осіб.

За словами членів парламенту, атаки призвели до скорочення або припинення енерго-, водо- та теплопостачання у кількох областях та поставили під загрозу життя цивільного населення.

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці", - зазначається у документі.

Євродепутати також підтримують зусилля міністра закордонних справ Яна Ліпавського щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії, а також розслідування Міжнародним кримінальним судом, що призведе до переслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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