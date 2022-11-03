Зняття російського прапора з Херсонської ОДА може бути ворожим інформаційним вкидом – Гуменюк

РФ створює враження, ніби входження в місто є безпечним, але наші військові усвідомлюють ситуацію, інформує ZN.ua.

Зняття російськими загарбниками свого триколора з будівлі адміністрації тимчасово окупованого міста Херсон може бути черговим інформаційним вкидом, яким держава-агресора намагається послабити українські сили. Ворожі військові продовжують залишатися в обласному центрі Херсонщини, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

За її словами, такі дії можуть бути певною провокацією, якою окупанти намагаються створити враження, ніби залишили певні населені пункти й зайти на їх територію буде безпечно


Максим Царук, ZN.ua





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