Зняття російського прапора з Херсонської ОДА може бути ворожим інформаційним вкидом – Гуменюк

Зняття російськими загарбниками свого триколора з будівлі адміністрації тимчасово окупованого міста Херсон може бути черговим інформаційним вкидом, яким держава-агресора намагається послабити українські сили. Ворожі військові продовжують залишатися в обласному центрі Херсонщини, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону .

За її словами, такі дії можуть бути певною провокацією, якою окупанти намагаються створити враження, ніби залишили певні населені пункти й зайти на їх територію буде безпечно