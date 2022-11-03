Профільний комітет парламенту підтримав звільнення голови Мінрегіону

Міністр підготував звіт та прокоментував свій можливий перехід до «Нафтогазу», інформує ZN.ua.

Профільний комітет парламенту підтримав звільнення голови Мінрегіону
Чернишов відзвітував на комітеті ВР
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Комітет Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Олексія Чернишова з посади Міністра розвитку громад та територій України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, перед звільненням міністерство підготувало для профільного комітету звіт про роботу, який міністр особисто представляв.

«Чернишов прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. Сказав що така «реконфігурація» опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але «поки про це говорити передчасно», - додав Железняк.

За інформацією народного депутата, відповідна постанова зараз буде зареєстрована в парламенті і підтримана найближчим часом.

Міністр під час засідання комітету прокоментував і свій можливий перехід до «Нафтогазу»

«Перехід у «Нафтогаз» мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у «Нафтогаз», - процитував слова Чернишова народний депутат.


Артем Руденко, ZN.ua





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