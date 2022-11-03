Профільний комітет парламенту підтримав звільнення голови Мінрегіону
Міністр підготував звіт та прокоментував свій можливий перехід до «Нафтогазу», інформує
Комітет Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Олексія Чернишова з посади Міністра розвитку громад та територій України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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«Чернишов прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. Сказав що така «реконфігурація» опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але «поки про це говорити передчасно», - додав Железняк.
За інформацією народного депутата, відповідна постанова зараз буде зареєстрована в парламенті і підтримана найближчим часом.
Міністр під час засідання комітету прокоментував і свій можливий перехід до «Нафтогазу»
«Перехід у «Нафтогаз» мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у «Нафтогаз», - процитував слова Чернишова народний депутат.