В окупованому Херсоні дефіцит продовольства і ліків

Також у місті відсутнє пальне.

В окупованому Херсоні дефіцит продовольства і ліків
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У тимчасово окупованому Херсоні працюють всього три аптеки, в яких – дефіцит ліків, спостерігається нестача продуктів та палива на АЗС, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов?я» начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Ситуація у Херсоні загрозлива для людей у плані забезпечення харчовими продуктами, в плані забезпечення медикаментами. У місті працює невелика кількість торговельних точок, де люди можуть придбати саме продукти. Це ж стосується і медикаментозного забезпечення нашого міста Херсона. Працює у місті всього три аптеки і обмаль ліків», – повідомила вона.

За словами очільниці, на заправних станціях обласного центру немає пального.

«Що стосується пального, теж ситуація загрозлива, його на заправних станціях у місті Херсоні нема. Була лише решта невеликої кількості дизельного пального. Тобто у цих усіх напрямках наші херсонці дуже страждають», – додала Лугова.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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