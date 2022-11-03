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2022-11-03
Росія вже втратила в Україні більше літаків, ніж СРСР в Афганістані — Залужний
Цікавим фактором тут є й різниця в тривалості: втрати бортів за 9 місяців проти втрат за 10 років, інформує
© 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернув увагу на колосальні втрати окупантами своїх літаків на війні проти України. У
"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані, - пише Залужний. - Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua