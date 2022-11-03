Запорізька АЕС знеструмлена: пошкоджено останні високовольтні лінії зв‘язку – “Енергоатом”

Вчора пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів, повідомляє “Енергоатом”.

“Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан», - уточнюють у відомстві.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені. Внаслідок окупації станції, на себе функції регулятора перетягнули представники “Росатому”.

“Енергоатом” закликав міжнародну спільноту невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС.

“І виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!”, - йдеться в повідомленні.