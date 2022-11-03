День ракетних військ та артилерії України 2022: як вітають героїчних захисників

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії в Україні, який припадає на 3 листопада, соцмережі вибухнули привітаннями.

"Апостроф" зібрав привітання українських захисників із професійним святом, інформує Апостроф.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залежний назвав українських артилеристів найкращими у світі, адже їхній бойовий досвід не порівняється ні з ким: вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах і майстерно їх застосовують.

"Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу Перемогу. Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими! Разом із вами вклоняюся пам?яті полеглих побратимів", - написав Валерій Залужний.

До привітань приєднався командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв і зазначив, що українські воїни ракетних військ і артилерії з честю стримали натиск ворога у перші дні повномасштабної війни, попри значну чисельну перевагу окупантів, показуючи найвищі професійні навички та вміння.

"Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу. Голос ваших установок чує вся Україна, бажаючи Вам тільки добра, витримки та мужності задля перемоги над злом та насиллям. Народ вірить у Вас. Вірить у вас й Україна. Слава Україні! Разом переможемо!" - наголосив Сергій Наєв.

"Богів війни" - ракетні війська й артилеристів - привітали з професійним святом і в МВС України, де наголосили цій боротьбі одну з визначних ролей відіграють ракетні війська й артилерія – "боги війни", які щоденно знищують сотні ворожих цілей і змушують противника втікати з наших земель". Там побажали українським захисникам запалу й невтомності, а також подякували за гідну службу.

Своє вітання до Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ опублікував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який щиро захоплюється майстерністю українських захисників.

"Я вдячний кожному, хто сьогодні віддано служить народу України та наближає Перемогу там, де вміє це робити найкраще! Хто понад усе прагне звільнити нашу землю від агресора! Ви — наші Герої!" - написав Руслан Стефанчук.

Українські інженерні війська здійснюють розвідку і розмінування, знешкоджують залишені ворогом боєприпаси, займаються обладнанням рубежів і бойових позицій, тоді як ракетні війська й артилерія "щодня наводять страху на ворога, б’ють по ворожих пунктах управління, знищують особовий склад, озброєння та військову техніку загарбника".

Не залишився осторонь і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який привітав українських захисників і закликав їх вичищувати ворогів із нашої землі.

Приємний подарунок для українських військових та всіх українців зробив автор народного хіта "Байрактар", копмозитор і музикант Тарас Боровик, який презентував новий кліп на пісню "Моя артилерія". До речі, Тарас навчався саме на артилериста й починав службу в артилерійському підрозділі.

Також привітала захисників зі святом і Перша приватна мемарня, і зробила вона це доволі цікаво.

"Тяжко придумати якесь гарне та зворушливе привітання. Тому ми просто скажемо, що на кожного руснявого під...са знайдеться свій снаряд від Піона. А на кожну русняву базу — ракета від HIMARS. А на кожне скупчення техніки —Крапка У. Русня, скажи "300", - написали в телеграм-каналі.

Разом з цим Новини.LIVE детально розповіли про історію сьогоднішнього свята. Цікаві факти:

  • День ракетних військ та артилерії святкується з 1997 року, а дата 3 листопада присвячена початку операції зі звільнення Києва в 1943 р;
  • У ЗСУ є 12 артилерійських і ракетних бригад;
  • Артилеристи працюють і в Нацгвардії, і в Держприкордонслужбі.
  • ЗСУ мають на озброєнні ракетні комплекси тактичних ракет Точка, РСЗВ, самохідні гаубиці, причіпні гармати, протитанковий ракетний комплекс Штурм-С і протитанкові гармати Рапіра.
  • Українська артилерія перейшла на калібр НАТО з початком повномасштабного вторгнення РФ (зараз запаси снарядів 155 мм калібру переважили запаси снарядів великих калібрів радянського типу);
  • Один зі зразків західної артилерії, які масово поповнили армію, — буксировані гаубиці M777 (вони беруть активну участь у звільненні Херсонщини);
  • Основна далекобійна сила української артилерії — комплекси Вільха та РСЗО HIMARS.


Ліза Бровко, Апостроф





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