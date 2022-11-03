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2022-11-03
В Мелітополі вибухнув завод, де знаходився штаб окупантів
Частина підприємства зруйнована.
© РИА Мелитополь
В окупованому Мелітополі Запорізької області у четвер вранці, 3 листопада, пролунав вибух. Як повідомив міський голова Іван Федоров, вибух стався на заводі "Рефма", де знаходився штаб загарбників.
«Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів», -
Місцеве виданні «РИА Мелітополь»
«Оптово-ринковий майданчик у нижній частині Мелітополя засипало асфальтом та бетоном», - додали у виданні.
Ірина Знась, ZN.ua