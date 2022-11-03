В Мелітополі вибухнув завод, де знаходився штаб окупантів

В окупованому Мелітополі Запорізької області у четвер вранці, 3 листопада, пролунав вибух. Як повідомив міський голова Іван Федоров, вибух стався на заводі "Рефма", де знаходився штаб загарбників.

«Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів», - написав він у своєму Telegram.

Місцеве виданні «РИА Мелітополь» пише , що внаслідок вибуху, за попередніми даними, зруйновано частину захопленого заводу.

«Оптово-ринковий майданчик у нижній частині Мелітополя засипало асфальтом та бетоном», - додали у виданні.