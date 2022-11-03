Кулеба: Росію змусили повернутися до "зернової угоди", розмови про гарантії безпеки — намагання зберегти обличчя

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви російської сторони про те, що нібито в обмін на повернення РФ до виконання "зернової угоди" наша країна пообіцяна не нападати на Чорноморський флот. Міністр нагадав, що Україна ніколи не використовувала "зелені коридори" у військових цілях і не збирається робити це в майбутньому.

"Ця гарантія – це просто спосіб Росії підтримувати видимість. Росія повернулася до зеленої ініціативи не тому, що хтось дав їй якісь запевнення, а тому, що було багато закулісної дипломатії з боку генерального секретаря ООН і президента Туреччини, - розповів Кулеба під час інтерв'ю Cadena SER . - І вони говорили тією мовою, яку розуміє Путін, тобто мовою сили. Це не була мова поступок. Це була мова сили. Якщо говорити з ним таким чином і підкріплювати свої слова діями, то завжди можна перемогти".

Кулеба нагадав, що до 24 лютого багато хто у світі робив помилки у спілкування з Владіміром Путіним - його намагалися задобрити, піти йому на поступки. Проте ситуація з "зерновою угодою" показала, що такі механізми не працюють, позаяк Кремль розуміє лише мову сили.