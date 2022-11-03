Кулеба: Росію змусили повернутися до "зернової угоди", розмови про гарантії безпеки — намагання зберегти обличчя

Він зауважив, що нарешті у світі продемонстрували те, що Кремль розуміє лише мову сили, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви російської сторони про те, що нібито в обмін на повернення РФ до виконання "зернової угоди" наша країна пообіцяна не нападати на Чорноморський флот. Міністр нагадав, що Україна ніколи не використовувала "зелені коридори" у військових цілях і не збирається робити це в майбутньому.

"Ця гарантія – це просто спосіб Росії підтримувати видимість. Росія повернулася до зеленої ініціативи не тому, що хтось дав їй якісь запевнення, а тому, що було багато закулісної дипломатії з боку генерального секретаря ООН і президента Туреччини, - розповів Кулеба під час інтерв'ю Cadena SER. - І вони говорили тією мовою, яку розуміє Путін, тобто мовою сили. Це не була мова поступок. Це була мова сили. Якщо говорити з ним таким чином і підкріплювати свої слова діями, то завжди можна перемогти".

Кулеба нагадав, що до 24 лютого багато хто у світі робив помилки у спілкування з Владіміром Путіним - його намагалися задобрити, піти йому на поступки. Проте ситуація з "зерновою угодою" показала, що такі механізми не працюють, позаяк Кремль розуміє лише мову сили.

"Якщо ви почнете йти на поступки, це вас ще більше кусатиме. У цій конкретній ситуації між ООН, Туреччиною та Україною була скоординована позиція, і Росія повернулася до української ініціативи. Але, як аргумент зберегти обличчя, використовують гарантії, - пояснив глава українського МЗС. - Але, як я вже сказав, Україна ніколи не використовувала цей "зелений коридор" у військових цілях. Ми завжди були надійним постачальником продовольства на світовий ринок, тому що, на відміну від Росії, дбаємо про людей".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Продала медобладнання окупантам і втекла в росію: деталі цинічної зради в Новій КаховціПродала медобладнання окупантам і втекла в росію: деталі цинічної зради в Новій Каховці
Рада безпеки ООН відмовила Росії у розслідуванні використання Україною "бойових комарів"Рада безпеки ООН відмовила Росії у розслідуванні використання Україною "бойових комарів"
Доньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на РосіюДоньці ексміністра оборони оголосили підозру в роботі на Росію
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
На початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів — ГУРНа початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів — ГУР
Голова Верховної ради розраховує, що Росію виключать з G20Голова Верховної ради розраховує, що Росію виключать з G20
Росію все ж допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»Росію все ж допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян
Кулеба про брудну бомбу РФ: Кремль "відчайдушно благає" з ним поговоритиКулеба про брудну бомбу РФ: Кремль "відчайдушно благає" з ним поговорити
Последние новости
Подгружаем последние новости