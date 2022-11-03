Кулеба: Росію змусили повернутися до "зернової угоди", розмови про гарантії безпеки — намагання зберегти обличчя
Він зауважив, що нарешті у світі продемонстрували те, що Кремль розуміє лише мову сили, інформує
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви російської сторони про те, що нібито в обмін на повернення РФ до виконання "зернової угоди" наша країна пообіцяна не нападати на Чорноморський флот. Міністр нагадав, що Україна ніколи не використовувала "зелені коридори" у військових цілях і не збирається робити це в майбутньому.
"Ця гарантія – це просто спосіб Росії підтримувати видимість. Росія повернулася до зеленої ініціативи не тому, що хтось дав їй якісь запевнення, а тому, що було багато закулісної дипломатії з боку генерального секретаря ООН і президента Туреччини, - розповів Кулеба під час
Кулеба нагадав, що до 24 лютого багато хто у світі робив помилки у спілкування з Владіміром Путіним - його намагалися задобрити, піти йому на поступки. Проте ситуація з "зерновою угодою" показала, що такі механізми не працюють, позаяк Кремль розуміє лише мову сили.
"Якщо ви почнете йти на поступки, це вас ще більше кусатиме. У цій конкретній ситуації між ООН, Туреччиною та Україною була скоординована позиція, і Росія повернулася до української ініціативи. Але, як аргумент зберегти обличчя, використовують гарантії, - пояснив глава українського МЗС. - Але, як я вже сказав, Україна ніколи не використовувала цей "зелений коридор" у військових цілях. Ми завжди були надійним постачальником продовольства на світовий ринок, тому що, на відміну від Росії, дбаємо про людей".